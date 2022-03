As drogas arrecadadas foram apresentadas na 166ª DP - Foto: Divulgação PM

As drogas arrecadadas foram apresentadas na 166ª DP Foto: Divulgação PM

Publicado 03/03/2022 17:19 | Atualizado 03/03/2022 17:21

Angra dos Reis - Policiais militares do serviço reservado do 33º BPM (P2), prenderam dois homens nesta quinta-feira (03), no Parque Mambucaba. A prisão aconteceu quando os policiais apuravam informações do Disque Denúncia Angra sobre venda de drogas na comunidade.



Além dos homens, a polícia também apreendeu 11 tiras de maconha, 15 pinos de cocaína, um telefone celular, uma balança de precisão e uma tesoura na localidade conhecida como “Sem Terra”.



Os agentes observaram pelo menos cinco elementos em atitude suspeita ao chegar ao local. Eles logo tentaram fugir, mas um cerco foi armado e dois deles foram presos.



O primeiro foi encontrado sentado em frente a porta de uma casa onde as drogas foram escondidas. De acordo com a PM, o homem estava foragido do sistema prisional.



O outro suspeito foi preso quando tentava sair do local em uma bicicleta. A ocorrência foi registrada na 166ª DP e os presos não tiveram suas identidades reveladas.



O Disque Denúncia lembra que qualquer atividade criminosa pode ser denunciada através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.