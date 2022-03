Os policiais militares apresentaram o material apreendido na madrugada desta quinta-feira na delegacia de Angra - Foto: Divulgação PM

Publicado 03/03/2022 10:40 | Atualizado 03/03/2022 14:30

Angra dos Reis - O traficante Danilo Lima dos Santos, conhecido como “China”, morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Caputera na noite de ontem, quarta-feira (02). Ele foi encontrado ferido com uma pistola com kit rajada após o confronto. Um PM também foi atingido e os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). “China” não resistiu aos ferimentos e o policial está fora de perigo.



De acordo com informações encaminhadas ao Disque Denúncia Angra sobre o conflito de facções rivais na região da Caputera, o bandido era acusado de ser o chefe do tráfico de drogas na localidade.



Segundo essas informações, “China” e sua quadrilha vinham aterrorizando o bairro de Monsuaba e possuía ligações com as comunidades da Rocinha e Vidigal, no Rio de Janeiro.



Segundo o relato dos policiais que participaram da operação, eles realizavam patrulhamento na Rodovia Rio-Santos quando se depararam com bandidos armados que fizeram disparos contra a PM.



Houve revide e quando os tiros cessaram, os policiais encontraram “China” ferido. Ele estava com uma pistola com kit rajada, carregadores, munições, 30 pinos de cocaína e um telefone celular. O traficante e um policial que também foi ferido foram encaminhados ao HMJ.



Somente na unidade hospitalar foi que os agentes verificaram que o ferido era “China”, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial foi atendido e passa bem. O caso foi registrado na delegacia de Angra (166ª DP).



Os policiais no local onde encontraram "China" ferido após a troca de tiros Foto: Divulgação PM

O Disque Denúncia pede a ajuda da população denunciando qualquer atividade criminosa através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.