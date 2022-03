As drogas encontradas dentro do carro foram apresentadas na delegacia junto com os celulares dos autores - Foto: Polícia Civil

Publicado 01/03/2022 19:40

Angra dos Reis – Um ex-policial militar e um motorista de aplicativo foram presos na noite de ontem (28) por policiais civis quando deixavam o Morro do Santo Antônio, no Centro da cidade, com drogas escondidas no estepe dentro do porta-malas do veículo.



A equipe do delegado de Angra, Vilson de Almeida, seguia informações de que um carro de aplicativo estava rodando pelos morros da cidade transportando drogas. Um cerco foi armado no pé do Morro do Santo Antônio e, quando o carro passou pelo local, foi abordado.



De imediato, os policiais reconheceram Erivélter de Souza Olivieira Júnior, o Veltinho, ex-policial militar que já possuía anotações criminais na 166ª DP por crimes relacionados ao tráfico de drogas. O motorista de aplicativo, Valdomiro Perez da Silva, também já tinha informes sobre transporte de drogas.



Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde acompanharam a revista do veículo. No porta malas, no estepe, foi encontrado um saco plástico contendo 71 pinos de cocaína e 73 tabletes de maconha.



Os homens foram presos em flagrante e nesta terça (1) foram encaminhados para o presídio de Volta Redonda, no Sul Fluminense.