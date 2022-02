Os selecionados vão complementar o quadro de pessoal para o término da usina Angra 3 - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2022 15:26

Angra dos Reis - A Eletronuclear divulgou hoje (25) um edital para a realização de concurso público com vagas para contratação e formação de cadastro de reserva de acordo com o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que a empresa está em processo de privatização.A seleção, que visa preencher cargos dos níveis médio operacional e superior, vai complementar o quadro de pessoal da companhia de acordo com a demanda de mão de obra necessária para o término de Angra 3.As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março no site da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, clicando aqui . As taxas são de R$ 100,00 para cargos de nível médio operacional e de R$ 150,00 para os de nível superior. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência e para quem se declarar preto ou pardo.Os aprovados e classificados poderão ser convocados ao longo da validade do edital, que é de dois anos prorrogável por igual período, para trabalhar nas unidades da empresa em Angra dos Reis e no Rio de Janeiro ou em quaisquer localidades onde a companhia venha a ter representação, dentro das necessidades da companhia.Os salários variam entre R$ 3.653,06 e R$ 7.382,28, conforme o cargo a ser ocupado. Além disso, os novos empregados contarão com benefícios.O processo seletivo será composto de uma prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, prevista para ser aplicada no dia 15 de maio. O cargo especialista em segurança de área nuclear protegida terá uma etapa adicional de capacitação física, de caráter eliminatório.Em razão da pandemia de covid-19, as datas previstas no edital poderão ser alteradas de acordo com a evolução da situação sanitária e dos decretos reguladores nos municípios onde serão realizadas as provas. Dessa forma, é importante que o candidato fique atento às comunicações no site da organizadora.