O terreno alvo da polêmica fica em frente ao prédio da Faetec que existe em Angra desde 2016 - Foto: Arquivo PMAR

O terreno alvo da polêmica fica em frente ao prédio da Faetec que existe em Angra desde 2016Foto: Arquivo PMAR

Publicado 22/02/2022 21:33

Angra dos Reis – A construção de um novo polo da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) na cidade está dando o que falar. Após um vídeo contando parte da história viralizar, a Prefeitura de Angra divulgou comunicado à imprensa dando sua versão para os fatos.

No vídeo, um deputado estadual acusa o governo de não colaborar com o processo de instalação da nova Faetec. Segundo o vídeo, a empresa que ganhou a licitação da obra pediu à prefeitura para realizar um estudo do solo, uma vez que no terreno cedido funcionou um aterro sanitário no passado.

Na nota, a prefeitura informa que “não há a possibilidade de o município assumir funções da Faetec ou da empresa contratada para realizar a obra”. A nota afirma ainda que “a Prefeitura de Angra e o Governo do Estado têm muitos projetos em comum e que o município trabalha para que a nova Faetec seja mais uma parceria bem-sucedida”.

O comunicado também informa que “até o momento, apenas a Prefeitura de Angra assinou o termo de cessão do terreno onde será construída a nova unidade da Faetec. E, para seguir em frente, são necessárias as assinaturas das duas partes: tanto do prefeito Fernando Jordão, que assinou o documento no dia 16 de dezembro de 2021, quanto do senhor João de Melo Carrilho, presidente da Faetec, que ainda não assinou o documento”.

O comunicado termina dizendo que “além de cumprir essa etapa, é necessário que a empresa contratada pelo Governo do Estado solicite licença ambiental ao Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAR), órgão que concede esse tipo de documento, para o início da obra”.