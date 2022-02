Mais uma vez o time jogou bem contra um dos grandes do Rio, porém não conseguiu converter as oportunidades em gol - Foto: Murilo Valle

Mais uma vez o time jogou bem contra um dos grandes do Rio, porém não conseguiu converter as oportunidades em golFoto: Murilo Valle

Publicado 20/02/2022 20:55

Angra dos Reis – O Angra Audax perdeu para o Vasco na noite deste domingo (20) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por 1 x 0 pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Com a derrota o time continua na 7ª colocação, mas pode perder a posição para o Resende. O gol do jogo foi marcado por Raniel ao 13 minutos do segundo tempo.



A primeira oportunidade de abrir o placar foi do Gigante da Colina. Gabriel Pec cobrou escanteio e Anderson Conceição desviou de cabeça, obrigando o goleiro Max a fazer uma grande defesa. Apesar disso, o Angra Audax tinha uma boa postura em campo, com uma defesa bem postada e um meio de campo consistente. O problema era a ligação com o ataque.



Aos 29 minutos, o equatoriano Luís Cangá não dominou uma bola cortada de bicicleta pela zaga do Angra Audax e o atacante Carlinhos ficou cara a cara com o goleiro Thiago Rodrigues, mas atrapalhado, errou a finalização, perdendo a melhor chance do time de Angra no primeiro tempo.



Um minuto depois, o mesmo Carlinhos lançou Grafite na esquerda. O camisa 11 bateu com perigo e goleiro do Vasco foi no cantinho para jogar para escanteio, mas o árbitro marcou impedimento do atacante.



O segundo tempo começou como o primeiro. Raniel recebeu pelo lado direito e, mesmo sem ângulo, mandou um balaço para fora, assustando o goleiro do Angra Audax. Logo depois o zagueiro do Vasco, Jhon Sánchez, ganhou cartão amarelo por parar Grafite com falta na entrada da área. Hugo Sanches cobrou no contrapé de Thiago Rodrigues que fez grande defesa. Na sobra, a bola foi chutada no ângulo, para um verdadeiro milagre do goleiro cruzmaltino.



Mas como quem não faz, leva, o Vasco abriu o placar aos 13 minutos da etapa complementar. Gabriel Pec desceu pela esquerda e levantou a bola na área para Jhon Sánchez ajeitar de cabeça para Raniel bater por baixo de Max. Vasco 1 x 0.



Após o gol, o técnico Alex Alves fez algumas mexidas no Angra Audax, mas foi o Vasco que melhorou a qualidade de jogo. Após cobrança de escanteio de Gabriel Pec, Matheus Barbosa cabeceou bem e a bola explodiu no travessão para sorte do goleiro Max.



Depois disso o Vasco cadenciou o jogo e ficou esperando pelo apito do árbitro Bruno Mota Correa. O Vasco pulou para a vice-liderança do campeonato, com 19 pontos, e garantiu uma das vagas para as semifinais da competição.



Com a derrota, o Angra Audax permanece na 7ª posição, mas pode cair na tabela caso o Resende vença o Boavista amanhã (21), no Estádio dos Trabalhadores às 15h30.



Fechando a rodada, o Botafogo enfrenta o Flamengo quarta-feira (23) no Engenhão às 20 horas.