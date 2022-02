As crianças poderão ser vacinadas de 10 às 16 horas em diversas regiões da cidade - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 17/02/2022 18:44

Angra do Reis – No sábado (19) haverá vacinação contra a covid-19 em seis postos da cidade para crianças de 5 a 11 anos, com e sem comorbidades. A iniciativa da secretaria de Saúde tem como objetivo proteger as crianças contra as formas mais graves da doença.



As vacinas poderão ser aplicadas de 10 às 16 horas na Clínica da Família, no Centro da cidade, na Escola Municipal Cleusa Jordão, no bairro Japuíba, na Escola Municipal Cornelis Verolme, que fica em Jacuecanga, na unidade básica de saúde localizada no bairro Bracuí, na Escola Municipal Cacique Cunhambebe, no Frade, e na Escola Municipal Maria Tereza Garcia, Parque Mambucaba.

Para que os filhos recebam a dose da vacina, os pais devem levar CPF ou cartão do SUS, caderneta de vacinação da criança, além de documento que confirme o parentesco. Também está sendo pedido um comprovante de residência.