Os jogadores do Angra Audax não vão guardar boas recordações do jogo desta noite - Foto: Murilo Valle

Publicado 16/02/2022 22:07

Angra dos Reis – O time do Angra Audax perdeu para o Volta Redonda por 4 x 0 na noite desta quarta-feira (16), em partida válida pela 7ª rodada do campeonato carioca, realizada na Cidade do Aço. Com a derrota a equipe perdeu duas posições na tabela de classificação, se afastou do G-4 e ocupa agora a 7ª posição.



Apesar do placar final, o Angra Audax apresentou um bom futebol até os 35 minutos do primeiro tempo. O time criou boas oportunidades de abrir o placar levando perigo ao gol adversário, mas falhando nas finalizações. Como no futebol “quem não faz leva”, nos 10 minutos finais do 1º tempo o time da casa começou a gostar do jogo e se aproximar da área do goleiro Max.



Em um desses lances, já nos acréscimos, Pedrinho cruzou e Lelê marcou seu primeiro gol, de cabeça, abrindo o placar para o Volta Redonda. Na volta para o segundo tempo, o time da casa ampliou no primeiro minuto de jogo com Pedrinho.



O segundo gol parece ter desestabilizado o Angra Audax, que não conseguia reagir. Dez minutos depois, o 3º gol do Volta Redonda, marcado por Caio Vitor aproveitando uma assistência de MV, tirou toda e qualquer chance da equipe da Costa Verde reverter o placar.



Para encerrar a noite desastrosa para a equipe do técnico Alex Alves, aos 20 da etapa complementar o goleiro Max derrubou Lelê dentro da área. Pedrinho fez o segundo dele e fechou a tampa do caixão. Volta Redonda 4 x 0 Angra Audax.



No próximo domingo (20), o time de Angra dos Reis volta a subir a serra para enfrentar o Vasco da Gama, no mesmo estádio que deve tirar o sono da equipe nesta noite.