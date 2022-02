O micro-ônibus foi arrastado por uma tromba d'água na tarde de ontem. Por sorte ninguém se feriu com gravidade - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 16/02/2022 11:11 | Atualizado 16/02/2022 11:46

Angra dos Reis – Os alunos da escola municipal Diniz Marques de Souza, no Sertão de Mambucaba, que necessitam de transporte escolar, ficaram sem aulas nesta quarta-feira (16). O micro-ônibus que leva as crianças até a unidade de ensino foi atingido por uma tromba d’água quando passava por uma ponte no fim da tarde de ontem e acabou sendo arrastado para dentro de uma cachoeira. Por sorte não havia crianças dentro do veículo, apenas o motorista e o monitor, que passaram por um grande susto, mas sofreram apenas ferimentos leves.



Na manhã de hoje o micro-ônibus permanecia dentro da cachoeira, porém a secretaria de Educação de Angra dos Reis informou que a seguradora do veículo já estava tomando as providências para que ele fosse retirado do local.



O secretário da pasta, Paulo Fortunato, disse que sua equipe está trabalhando para que o transporte dos alunos seja normalizado a partir desta quinta-feira (17).



- Ainda não sabemos se poderemos contar com o micro-ônibus e estamos buscando uma alternativa caso o veículo não possa ser utilizado -, disse o secretário, informando que uma van poderá ser usada para atender aos alunos.

Um morador do local gravou um vídeo do micro-ônibus na manhã de hoje.