A Vila do Abraão é o local mais desenvolvido turisticamente na Ilha Grande - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 15/02/2022 11:46

Angra dos Reis - O vereador Eduardo Miller, o Dudu do Turismo (PSD), propôs a criação de uma Comissão Parlamentar Temporária Especial para discutir o desenvolvimento sustentável da Ilha Grande, suas praias e comunidades. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (15), na sessão de abertura dos trabalhos Legislativos na Câmara Municipal.



Para o vereador, a criação de uma comissão parlamentar para tratar deste tema específico seria um caminho democrático para propor soluções a diversas questões que envolvem a Ilha. Segundo ele, há comunidades, grupos e empresários interessados em investir no local, mas sem uma discussão ampla sobre o que se pretende, as ações ficarão congeladas.



— A Ilha Grande é o nosso maior patrimônio e reconhecida como uma das maravilhas do nosso Estado. Só que é preciso cuidar e o nosso município tem enorme responsabilidade. É preciso ouvir e compreender os enormes desafios que os moradores e a própria prefeitura enfrentam na gestão deste território -, afirmou o vereador.

Dudu do Turismo apresenta seu projeto durante a volta das sessões da Câmara de Angra Foto: Divulgação



Dudu acredita que a Câmara seja o fórum mais adequado para reunir os grupos interessados nestas discussões para que os debates avancem. Ele pretende convidar organismos como o ICM-Bio (federal), o Inea e o Parque Estadual da Ilha Grande (estaduais) e universidades como a Uerj que, inclusive, detém responsabilidade sobre a gestão da vila e da praia de Dois Rios, onde há um campus da instituição, para as discussões.



— Estou interessado numa discussão com princípio e fim. Os desafios da Ilha já estão mais do que diagnosticados e são sabidos. O que precisamos é que estas discussões passem ao campo das realizações e que identifiquemos os responsáveis por estas ações de curto, médio e longo prazos. Temos obrigação de cuidar da Ilha Grande e isso precisa ser feio agora -, defende Dudu, que também é empresário do setor de turismo náutico em Angra há mais de 15 anos.

Redução de impostos para combustíveis



Em outro projeto apresentado pelo vereador na sessão de hoje, ele pede ao Governo do Estado a redução dos impostos estaduais sobre os combustíveis usados pelos setores de turismo náutico e pesca. Segundo ele, os dois grupos estão sendo severamente atingidos pelos aumentos sucessivos de preço do diesel e gasolina.



— Pesca e turismo são essenciais para a economia de Angra dos Reis e do Estado. Em dois anos o valor do combustível aumentou mais de 70% e o Estado pode reduzir este impacto, aliviando a carga de impostos. É uma forma de garantir a sobrevivência do setor -, afirmou o vereador.



Se aprovada, a proposta seguirá na forma de sugestão para o Governado do Estado, a fim de que avalie a conveniência da medida.