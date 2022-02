As arquibancadas tubulares começaram a ser montadas hoje para a partida de domingo que foi transferida para Volta Redonda - Foto: Divulgação PMAR

As arquibancadas tubulares começaram a ser montadas hoje para a partida de domingo que foi transferida para Volta RedondaFoto: Divulgação PMAR

Publicado 14/02/2022 22:46 | Atualizado 14/02/2022 22:58

Angra dos Reis - Apesar dos esforços da diretora do Angra Audax, em parceria com a prefeitura do município, para que o estádio municipal Jair Toscano de Brito recebesse a partida contra o Vasco, marcada para domingo (20), às 16 horas, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) transferiu o jogo para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.



A decisão foi tomada após uma solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão dos jogos pela TV de mudança do horário do jogo para a noite. Como o estádio de Angra dos Reis não possui iluminação suficiente para atender às condições de uma transmissão noturna, a partida foi transferida para a Cidade do Aço, na região Sul Fluminense.

Nesta segunda-feira (14), as arquibancadas tubulares que dariam a capacidade de 4.500 torcedores para a partida começaram a ser montadas, e mesmo com a decisão da FERJ, a montagem continuará a ser realizada para que o estádio passe nas vistorias que serão realizadas pela federação.

O Angra Audax divulgou nota onde afirma que continua empenhado em atender às exigências da federação para receber o jogo da última rodada da Taça Guanabara, contra o Botafogo, marcado para o dia 19 de março.