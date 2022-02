George Savalla Gomes, mais conhecido como Palhaço Carequinha, foi um dos mais notórios artistas circenses do país - Foto: Redes sociais

George Savalla Gomes, mais conhecido como Palhaço Carequinha, foi um dos mais notórios artistas circenses do paísFoto: Redes sociais

Publicado 11/02/2022 19:22

Costa Verde - O Projeto Caravana Carequinha está com inscrições abertas para dez companhias de municípios do Estado do Rio de Janeiro concorrerem a R$ 11 mil para a realização de ações culturais por meio digital e presencial, prevendo a veiculação de conteúdo artístico. O projeto leva o nome e o simbolismo de Carequinha, um dos palhaços mais conhecido do Brasil, com uma trajetória expressiva para a cultura popular brasileira.



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro clicando aqui . Uma comissão composta por membros de notória experiência no setor será responsável pela escolha das companhias, que acontecerá de 24 de fevereiro a 10 de março. O resultado será divulgado no site do projeto até 16 de março.

Podem participar desta chamada companhias ou grupos circenses com atuação nos municípios de Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo. Cada proponente selecionado receberá premiação no valor de R$ 11 mil.



Entre os critérios que a comissão de seleção usará na avaliação das propostas estão a criatividade e relevância artística e cultural da proposta, o histórico de atividades dos grupos e companhias circenses, a adesão à proposta e objetivos do projeto, a viabilidade de realização da proposta e o potencial de formação de público.