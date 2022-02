O Estádio Toscano de Brito está recebendo jogos da primeira divisão e deverá estar apto a sediar os jogos da Série A2 - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2022 20:35

Costa Verde – Pela primeira vez na história, Angra dos Reis terá dois times disputando as principais divisões do futebol carioca. Além do Angra Audax, que defende o nome da cidade na primeira divisão, o Angra Esporte Clube soube no início da noite desta terça-feira (22) quando estreia no Campeonato Carioca da Série A2.



Após reunião de seu Conselho Arbitral, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a tabela da competição deste ano. Os presidentes e representantes dos clubes que jogarão o campeonato participaram da reunião.



A Série A2 começa no dia 1º de maio com a participação de 12 equipes e terá o mesmo regulamento do ano passado. De acordo com o Estatuto do Torcedor, o regulamento precisa ser bienal.



No 1º turno do campeonato, a Taça Santos Dumont, os times jogam contra as equipes do próprio grupo. No 2º turno, a Taça Corcovado, as equipes do grupo A enfrentam as do grupo B.



A Ferj ainda não definiu os locais das partidas, pois os estádios terão que passar por vistorias pela entidade, o que não deve ser o caso do estádio de Angra dos Reis que está sediando jogos da primeira divisão.



O Angra Esporte Clube caiu no grupo A junto com América, Cabofriense, Americano, Macaé e Olaria, que foi campeão da Série B1 no ano passado. Na primeira rodada o time da Costa Verde enfrentará o Americano de Campos no estádio Toscano de Brito. Somando as partidas dos dois turnos, o Angra fará 11 jogos, sendo 5 partidas em casa e 6 na casa do adversário.



A direção do Angra ainda não divulgou informações sobre a montagem do time que irá disputar a competição, pois está em negociação com um empresário que fará a gestão do clube. De acordo com a diretoria, as conversar estão bem adiantadas, mas ainda foram finalizadas.