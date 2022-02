Voluntários ajudam a colocar as doações no caminhão antes de sair de Angra - Foto: Angra TV

Publicado 21/02/2022 11:13

Costa Verde - Angra dos Reis enviou a primeira remessa de ajuda aos moradores de Petrópolis neste fim de semana. Ontem (20), um comboio composto por um caminhão, duas vans e um carro particular foram até a cidade serrana levando água e cestas básicas arrecadas durante a semana passada em todo o município. Essa foi a primeira remessa de doações e outras estão programadas.



A ação foi organizada pela prefeitura do município e contou com o apoio de diversas entidades, como Polícia Civil, Brigada Ambiental, Defesa Civil e as secretarias de Segurança Pública, Saúde e Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, que organizou o recebimento dos donativos.



Em Petrópolis, as doações foram entregues no Castelo de Itaipava, local que está funcionando como centro de logística de doações. No local é feita a separação de alimentos, água, roupas, materiais de limpeza e tudo o que está sendo doado às vítimas das chuvas da semana passada.



- Uma das coisas mais bonitas que eu vi foram as correntes humanas de voluntários que ajudam a descarregar as carretas e caminhões de doações que chegam a todo o momento -, disse Marcos Chaves, integrante da Brigada Ambiental de Angra dos Reis, presente na ação.



Logo depois, parte da equipe de Angra foi para o Alto da Serra, local que foi fortemente atingido pela tragédia, próximo ao Morro da Oficina. Lá, foram entregues donativos à uma igreja evangélica local que vem ajudando os moradores. A operação terminou por volta das 18 horas.



O recolhimento de doações continua nesta semana e a prefeitura de Angra agradece aos moradores e entidades pela solidariedade. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, materiais de limpeza e de higiene pessoal. Esses produtos podem ser entregues nos pontos de arrecadação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



PONTOS DE ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS:



- Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania - Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 59 – São Bento (Centro), próximo ao Teatro Municipal



- Cras Monsuaba - rua Manoel de Souza Lima, nº 248



- Cras Nova Angra - avenida Itaguaí, nº 354



- Cras Centro – avenida Almirante Júlio César de Noronha, nº 122



- Cras Belém – rodovia Rio Santos, sala 4



- Cras Bracuí – rua Três Amigos nº 32



- Cras Frade – rua Silva Travassos, nº 288



- Cras Parque Mambucaba - rua da Limeira nº 96



- Cras Campo Belo - rua das Margaridas, nº 21



- Sede da Defesa Civil no Parque Mambucaba – avenida Francisco Magalhães de Castro, nº 258.