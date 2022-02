As malas encontradas no interior do veículo estavam repletas de barras de cocaína - Foto: Divulgação PRF

As malas encontradas no interior do veículo estavam repletas de barras de cocaína Foto: Divulgação PRF

Angra dos Reis – Um homem de 31 anos foi preso no início da madrugada de hoje (20) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma grande quantidade de cocaína no km 493 da Rodovia Rio-Santos. Ele disse ter recebido R$ 1 mil para transportar a carga da cidade de Pindamonhangaba, no interior paulista, para o Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde receberia mais R$ 5 mil pelo “trabalho”.



Por volta das 23 horas de sábado (19), policiais rodoviários federais faziam abordagens de rotina na Rodovia Rio-Santos, na altura do trevo de acesso à RJ 155, que liga a rodovia a Via Dutra, quando pararam um veículo preto que descia a serra. Ao pedir os documentos do veículo, os agentes notaram o nervosismo do condutor, o que levou os oficiais a revistarem o carro.



No porta-malas foram encontradas três malas bastante pesadas que o motorista disse não saber o que havia no interior. Dentro delas, a PRF encontrou dezenas de barras de cocaína que seriam levadas para o Complexo do Alemão.



O motorista assumiu que estava sendo pago para transportar as drogas e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis. Ele pode pegar de 5 a 15 anos de prisão caso seja condenado por tráfico de entorpecentes.