O ônibus Lilás ficou instalado durante esta sexta-feira na Estação Santa Luzia, no Centro de Angra - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 18/02/2022 22:54

Angra dos Reis – Em sua passagem pela cidade da Costa Verde nesta sexta-feira (18), o Ônibus Lilás - programa do Governo do Estado com foco na população feminina vítima de violência – realizou mais de 400 atendimentos. Foram 315 isenções de taxa para emissão de documentos, 20 inscrições para curso de qualificação, 60 atendimentos para esclarecimentos sobre os serviços prestados no município e cinco encaminhamentos de casos de violência doméstica contra a mulher.



Um dos principais objetivos do programa é exatamente a redução da violência contra as mulheres através de informações, oportunidades e serviços especializados, como atendimento psicológico e orientação jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade, em função da violência de gênero.



Nívea do Carmo, que está desempregada no momento, conseguiu gratuidade para a emissão da segunda via do documento de identidade.



- Muito bom esse trabalho. Mesmo sem dinheiro para pagar a taxa, agora posso tirar meu documento -, disse ela.



Outra moradora que teve dificuldades para tirar a identidade da filha foi a dona Nilza Lopes.



- A pandemia dificultou tudo. Não pude tirar o documento dela, agora aproveitamos o ônibus e estamos aqui –, contou.



O secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio, afirmou que o resultado do programa foi de encontro às expectativas de sua secretaria.



- Esse trabalho é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem até as mulheres, vítimas ou não de violência doméstica. Nossa gestão está focada em cuidar das pessoas, como foi feito no dia de hoje -, declarou o secretário.



Presente ao evento, a subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Glória Heloiza Lima, elogiou a cidade por aderir ao programa.