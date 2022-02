O prefeito Jordão, de branco, e o secretário de Educação, Paulo Fortunato, - agachado - entregaram os tablets à centenas de alunos - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 17/02/2022 16:02

Angra dos Reis – Alunos da rede municipal de Educação da cidade da Costa Verde começaram a receber os tablets anunciados pela secretaria municipal de Educação no fim do ano passado. Na manhã de ontem (16), 120 estudantes de escolas da região central da cidade receberam os equipamentos durante cerimônia com a presença do prefeito Fernando Jordão. À tarde, foi a vez de 100 alunos representantes de nove escolas da região da Grande Japuíba receberem os aparelhos.

Eliana Faria dos Santos, mãe do aluno Ibson, do 5º ano, da Escola Municipal Francisco Pereira Rocha, parabenizou a iniciativa.



- Tenho certeza que este tablet vai ser muito importante para o processo de aprendizagem do meu filho e de todos os alunos do município. A prefeitura acertou em fazer este investimento -, disse Eliana.



Nesta quinta (17) os alunos das escolas municipais da região do Frade e Parque Mambucaba estão sendo contemplados. Amanhã (18), além de receber os tablets, os estudantes vão ganhar uma sessão de cinema grátis e assistir a um filme da Turma da Mônica, no cinema da cidade. Os demais alunos receberão os equipamentos durante as aulas nas próprias escolas. Ao todo serão entregues quase 23 mil tablets.



De acordo com o prefeito de Angra, o objetivo é inovar a Educação pública para que no futuro os alunos tenham condições de concorrer com igualdade de condições com estudantes da rede privada por uma oportunidade no mercado de trabalho.

- Aqui em Angra, todos os alunos vão ter um tablet de alta tecnologia para auxiliar no estudo. Mas só isso não basta. Vocês não podem faltar aulas e tem que estudar em casa também. Amem a escola de vocês, porque é nela que o futuro é construído -, disse Fernando Jordão durante uma das cerimônias.



Diversos secretários participaram das cerimônias de entrega dos tablets, como o de Governo, Cláudio Ferreti, de Educação, Paulo Fortunato, de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, e da Juventude, William Gama. A Câmara Municipal esteve representada por sua bancada feminina, Luciana Valverde, Titi Brasil e Jane Veiga, além do vereador Branco.