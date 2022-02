Os policiais encontraram as drogas escondidas no quarto do adolescente - Foto: Polícia Civil

Publicado 16/02/2022 16:44

Angra dos Reis – A Polícia Civil de Angra dos Reis apreendeu na manhã desta quarta-feira (16) um menor de 14 anos que vendia drogas através das redes sociais e fazia a entrega em locais combinados ou pela janela de seu quarto, para os consumidores próximos. A apreensão foi realizada por volta das 10 horas, no bairro Monsuaba, região de Jacuecanga.



De acordo com o delegado titular da delegacia de Angra, Vilson Almeida, seus agentes estavam seguindo pistas obtidas pelo Setor de Inteligência da 166ª DP, que apontavam que um menor estaria traficando drogas pelo sistema de “delivery” no bairro.



Os policiais foram à localidade e encontraram um menor compatível com a descrição recebida em cima de uma casa em obras. Quando viu a polícia, ele tentou fugir, mas foi alcançado.



Questionado sobre a venda de drogas, o adolescente negou o crime, mas como os policiais disseram saber como ele fazia o tráfico, acabou confessando o crime. Ele acompanhou os policiais até seu quarto, onde foram encontrados 47 pinos de cocaína e 47 tabletes de maconha prontos para venda e entrega.



A mãe do adolescente, que não estava em casa, foi chamada e informou que o filho não deixava que ela entrasse em seu quarto. Ela disse ainda que já havia observado algumas pessoas na janela do cômodo falando com seu filho.



O adolescente contou que os “consumidores” entravam em contato através das redes sociais. Ele mesmo fazia a entrega da “mercadoria” pela janela do quarto, para quem morava próximo, ou em local previamente combinado, evitando sair com grandes quantidades de drogas. A ideia era se passar por usuário caso fosse abordado pela polícia.



Levado para a delegacia, o menor ficou apreendido e será apresentado à Vara da Infância e Juventude de Angra dos Reis que deverá encaminhá-lo para uma instituição que cuida da ressocialização de menores infratores.