As novas manilhas vão aumentar a capacidade da rede de drenagem para escoamento da água das chuvasFoto: Wagner Gusmão

Publicado 15/02/2022 19:43

Angra dos Reis – Desde as fortes chuvas que caíram sobre a cidade no início do ano, a estrada que dá acesso ao bairro Ariró está funcionando de forma precária devido aos danos causados pelo grande volume pluviométrico registrado no período. Parte da pista desabou por causa do assoreamento causado pela força das águas e o tráfego no local está em meia pista.



A estrada liga as comunidades rurais do Zungú e Ariró, além de ser utilizada pelos caminhões que levam os resíduos sólidos coletados em todo o município ao aterro sanitário que funciona próximo ao local onde parte da pista cedeu.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Murilo Scatulino, a previsão é que nesta semana sejam concluídos o manilhamento e o aterro da estrada, o que vai normalizar a passagem de veículos.



- As manilhas instaladas são de grande porte e vão aumentar a capacidade de escoamento de água. Essa obra vai evitar novos alagamentos e a interrupção do tráfego de veículos no local -, disse o secretário.



Ainda de acordo com Tiago Murilo Scatulino, as obras devem estar concluídas em um prazo de 20 dias, caso o tempo continue colaborando com as intervenções.



- Ainda precisaremos fazer os acabamentos nas bocas das manilhas, assim como a pavimentação asfáltica para que o tráfego volte ao normal na região do Ariró -, finalizou Scatulino.