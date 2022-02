Os fiscais apreenderam os equipamentos que estavam sendo usados para a realização da festa - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 14/02/2022 23:55

Angra dos Reis - Uma ação de choque de ordem pública realizada pela Secretaria de Segurança Pública do município com o apoio do 33⁰ Batalhão de Polícia Militar no bairro Monsuaba, terminou com a apreensão de três caixas de som e uma tenda na noite de sábado (12).

Após informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre uma festa clandestina que acontecia na localidade conhecida como Paraíso estava tirando a paz e o sossego dos moradores, a equipe de fiscalização foi ao local e constatou o fato.

Os fiscais constataram que o som estava acima do permitido por lei e que não havia autorização para a realização da festa. Assim, os fiscais apreenderam as caixas de som e a tenda usada no evento.

A equipe de ordem engloba os departamentos de Fiscalização de Postura, de Trânsito, Vigilância Patrimonial e Proeis. A população deve infomar irregularidades pelo Disque Denúncia através do telefone 0300 253 1177 com o preço de uma ligação local, (24) 3365 -3254 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.