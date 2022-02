O Posto de Emissão de Passaporte funciona no Núcleo de Polícia Administrativa da Polícia Federal - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 14/02/2022 22:09

Angra dos Reis – Os moradores da Costa Verde ganharam oficialmente nesta segunda-feira (14) um posto para a emissão de passaportes. Embora esteja atendendo ao público desde o início do mês, a inauguração do espaço só aconteceu hoje. Este era um antigo anseio dos moradores da região que levou cerca de 16 anos para se concretizar.



- Toda a região ganha com isso. Estamos oferecendo mais qualidade de vida para a população que não precisa mais se deslocar até outros municípios para conseguir tirar o passaporte -, destacou o secretário de Segurança Pública de Angra, Douglas Barbosa.



Durante a cerimônia foram entregues os três primeiros passaportes emitidos no novo posto. A previsão é que, gradativamente, o número de atendimentos aumente.



- Inicialmente nós conseguimos uma agenda de 10 pessoas por dia. Na semana que vem vamos aumentar esse número para 15 e até o final desse semestre passaremos para 20 atendimentos por dia, dando um total de 400 passaportes ao mês -, declarou Clayton Souza, delegado da Polícia Federal.



O Posto de Emissão de Passaporte funciona no Núcleo de Polícia Administrativa da Polícia Federal, na Praça Amaral Peixoto, ao lado do Porto de Angra, no Centro da cidade, de 8h às 17h.



Apesar de beneficiar diretamente os moradores da região, o posto atende também pessoas de outras cidades e estados que estejam visitando a Costa Verde.



Para solicitar a emissão de passaporte, as pessoas devem fazer o agendamento pelo site da PF, efetuar o pagamento da guia e realizar a emissão do passaporte no posto de Angra dos Reis.



- Esse é um grande conforto para a região da Costa Verde, um incremento à economia local – haja vista que mais pessoas vão comparecer a fim de prestação desse serviço – e é mais um serviço público federal oferecido aqui na região -, finalizou o delegado.