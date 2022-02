O meia Misael disputa a posse de bola com um jogador do Boa Vista - Foto: Divulgação Angra Audax

Publicado 13/02/2022 18:55 | Atualizado 13/02/2022 23:23

Angra dos Reis – O Angra Audax conseguiu uma importante vitória na tarde deste domingo (13) contra o Boavista. Em seu primeiro jogo em casa desde o início do campeonato, o time apresentou um bom futebol e venceu o adversário por 2 x 0. Com a vitória a equipe chegou aos 7 pontos e pulou da décima para a 5ª colocação na tabela, à frente de Portuguesa e Madureira.



Os gols da partida foram marcados no segundo tempo, após o retorno da parada técnica. O técnico Alex Alves aproveitou a interrupção da partida para colocar o atacante Lucas Souza no lugar de Lessa. E em sua primeira jogada, o camisa 19 do Angra Audax conseguiu um escanteio pela esquerda. Na cobrança, Lucas Motta escorou de cabeça no segundo pau para abrir o placar. Angra Audax 1 x 0.



Três minutos depois, a bola foi lançada da intermediária para Hugo Sanches. O goleiro do Boavista, Fernando, saiu do gol e errou a bola, deixando o gol aberto para o atacante do Angra Audax ampliar o placar.



- Eu acreditei que o goleiro deles poderia falhar e fui feliz. Agora é descansar por que quarta-feira tem mais um jogo importante em Volta Redonda e nós vamos atrás de mais três pontos -, disse Sanches ao final da partida.



No jogo de quarta-feira (16), às 19 horas, no estádio Raulino de Oliveira, o Angra Audax vai enfrentar uma equipe em crise após a derrota em casa para o Madureira, no sábado à noite. Apesar disso, o técnico Alex Alves não acredita numa partida fácil.



- A gente sabe que é um jogo difícil, o Volta Redonda tem um bom time e apesar de não estar conseguindo engrenar, a gente sabe que não pode bar bobeira. É um jogo muito difícil, mas agora é descansar um pouco e comemorar essa vitória, mas amanhã já vamos pensar na partida contra o Volta Redonda -, disse o treinador.