O governador posa ao lado do prefeito de Angra em meio as demais autoridades que acompanharam seu dia em AngraFoto: Wagner Gusmão

Publicado 11/02/2022 15:40

Angra dos Reis – O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL/RJ), cumpriu ontem (10) uma extensa agenda de compromissos na cidade da Costa Verde. Pela manhã, ele participou da cerimônia de inauguração da Casa do Trabalhador ao lado do senador Flávio Bolsonaro, do prefeito Fernando Jordão, da deputada Célia Jordão e da deputada federal Soraya Santos.



O programa tem por objetivo dar estímulo à formação, qualificação e a requalificação profissional para o mercado de trabalho. A estrutura inaugurada em Angra foi a primeira da região Costa Verde.



- É mais do que oferecer cursos, é dar dignidade ao pai de família para levar seu sustento para mesa dos seus filhos pelas próprias mãos. Angra tem mão de obra que precisa de incentivos como este -, afirmou o prefeito Fernando Jordão.



Após a cerimônia, as autoridades seguiram para a Rua Prefeito João Gregório Galindo, antiga Angra-Getulândia, afim de vistoriar as obras de recapeamento dos sete quilômetros da via que estão sendo realizadas por meio do programa Asfalto Presente, do Governo do Estado.

Ao todo, 45.000m² de asfalto estão sendo colocados. O investimento de R$ 9 milhões vai permitir ainda o asfaltamento da Estrada do Contorno, via turística que liga o Colégio Naval ao bairro Enseada. A previsão é que a obra seja concluída em março.



- O Asfalto Presente vem trazer cidadania e dignidade para a população. Nós estamos muito felizes que esta parceria está gerando benefícios para quem precisa -, destacou o governador.



O próximo compromisso foi a entrega de 180 tablets para alunos da Escola Cívico-Militar Remo Baral Filho, também inaugurada ontem. Seus alunos terão aulas em tempo integral nos períodos do 6º ao 9º ano.



- Iniciamos oferecendo o 6º e o 7º ano de escolaridade e a cada um novo período será acrescido até ao nono ano, quando esperamos ter um total de 420 alunos em 2024 -, explicou Paulo Fortunato, secretário de Educação do município.



O senador Flávio Bolsonaro vistoriou o prédio da nova unidade de ensino e elogiou o investimento em tecnologia para um melhor aprendizado dos alunos.



- A escola é linda, os pais estão satisfeitos e os alunos felizes. Parabéns ao povo de Angra -, disse rapidamente o senador.



Durante a solenidade um grupo de pessoas aproveitou a presença das autoridades para protestar contra o passaporte de vacinação.



No início da noite, Castro conheceu a estrutura do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) que passará a ser o hospital de referência regional da Baía da Ilha Grande em leitos de CTI, atendendo Angra, Paraty e Mangaratiba. O HMJ receberá repasses mensais do Governo Federal através do Ministério da Saúde para atender pacientes da região.



Encerrando a agenda, a noite o governador participou de um culto ao lado do prefeito Jordão, onde cantou e falou dos compromissos dos quais participou em Angra dos Reis.