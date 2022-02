As drogas que iriam para Mangaratiba e Angra foram apresentadas na 165ª DP. - Divulgação

As drogas que iriam para Mangaratiba e Angra foram apresentadas na 165ª DP.Divulgação

Publicado 08/02/2022 15:15 | Atualizado 08/02/2022 15:22

Angra dos Reis - Policiais Militares do 33° BPM prenderam um homem que transportava uma carga de 12 quilos de cocaína para a região Costa Verde do Rio de Janeiro. De acordo as informações passadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, a droga teria saído da favela de Manguinhos tendo como destino Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, e o Morro da Glória II, região central de Angra dos Reis.

Os policiais abordaram um caminhão utilizado para transportar óleo para reciclagem na altura do quilômetro 49 da Rodovia Rio-Santos, próximo à entrada de uma fazenda em Mangaratiba. Ao fazer a busca no veículo, foram encontrados no fundo do caminhão baú, atrás dos tambores de óleo, 12 tabletes de aproximadamente 1kg de cocaína cada.

O motorista afirmou que essa era a segunda vez que fazia o transporte de entorpecentes para a região da Baía da Ilha Grande, onde uma parte da carga ficaria em Conceição de Jacareí (Mangaratiba) e a outra seguiria para o Morro da Glória II, em Angra. Ele não informou quanto estava ganhando para fazer o transporte nem o valor da carga.

O motorista foi encaminhado para 165ª DP (Mangaratiba), onde uma equipe da Polícia Rodoviária Federal constatou que o veículo utilizado por ele era clonado. Ele ficou preso e a carga e o caminhão ficaram apreendidas.