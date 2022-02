As informações passadas ao Disque Denúncia tem ajudado na redução dos índices de criminalidade na cidade - Foto: Divulgação

As informações passadas ao Disque Denúncia tem ajudado na redução dos índices de criminalidade na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2022 12:34

Angra dos Reis - Entre os dias 1º e 31 de janeiro o Disque Denúncia cadastrou 108 denúncias no município da região Costa Verde. Os crimes mais denunciados foram tráfico de drogas, com 42 denúncias, seguido de informações de maus tratos contra animais (21), localização de foragido da justiça e desmatamento florestal, com sete informações cada.



Do total de 108 denúncias recebidas, 55 (51%) foram realizadas pelo telefone 0300 253 1177 e 53 (49%) pelo aplicativo Disque Denúncia disponível para celulares nas lojas de aplicativos.



Entre os bairros que tiveram mais pessoas entrando em contato e realizando denúncias estão Caputera I e Parque Mambucaba, com 10 denúncias, Japuíba (9), Monsuaba (8) e Centro e Bracuí (7).



Foragido



O Disque Denúncia de Angra dos Reis continua divulgando o cartaz de Roni Souza Ferreira, principal suspeito de balear cinco pessoas após o show em comemoração ao aniversário da cidade a cerca de um mês.



Ele é considerado foragido da Justiça por ter um mandado de prisão expedido por homicídio qualificado. Informações que levem à prisão de Roni podem ser dadas pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo.

Roni é o principal suspeitos dos disparos que feriram 5 pessoas no aniversário de Angra Divulgação: Disque Denúncia