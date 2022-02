Após a apreensão, o menor foi encaminhado à delegacia de Angra - Foto: Divulgação

Após a apreensão, o menor foi encaminhado à delegacia de AngraFoto: Divulgação

Publicado 02/02/2022 12:17 | Atualizado 02/02/2022 13:51

Angra dos Reis – Policiais da delegacia da cidade da Costa Verde (166ª DP) apreenderam na tarde de ontem (1) um menor de 16 anos que estava com um mandado em aberto.



De acordo com o delegado titular de Angra, Vilson de Almeida, policiais do Setor de Inteligência da unidade vinham buscando informações que pudessem levar a apreensão do menor infrator que tinha duas anotações para tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Na tarde de terça-feira, os policiais foram informados que o rapaz estaria no Fórum participando de uma audiência e foram ao local. Ao encontrar o menor, o mesmo foi apreendido e conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da Vara da Infância e Adolescência.