O comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, deu as boas notícias aos representantes da prefeitura de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2022 17:15

Angra dos Reis – Durante reunião entre o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, e o secretário municipal de Segurança Pública, Douglas Barbosa, ficou decido que em breve, a Vila do Abraão, na Ilha Grande, passará a contar com um Posto de Policiamento Turístico (BPTur) e o continente ganhará um novo blindado para reforçar as operações.



A vinda das novas unidades vão integrar as ações policiais também vai garantir um aumento do atual efetivo em cerca de mais 50 homens.



De acordo com a Secretaria de Segurança do município, a chegada do novo veículo blindado vai reforçar as ações de respostas nas áreas que ainda apresentam estado de atenção.



Outra boa notícia é que o comandante geral ainda garantiu a instalação de uma Companhia de Policiamento Ambiental (CPAM) na cidade. A contrapartida do município será a cessão de imóveis para a instalação dos novos postos.



Segundo o Instituto de Segurança Pública, levantamento realizado em todo o estado do Rio de Janeiro, apontou Angra dos Reis com redução na estatística da criminalidade, o que levou o 33º BPM a ocupar o primeiro lugar entre todos os batalhões do estado.



- Esperamos aumentar ainda mais a segurança do município com estes novos investimentos, sempre visando a qualidade de vida de nossos moradores e visitantes -, declarou o prefeito Fernando Jordão.



Para o Secretário de Segurança de Angra dos Reis, essa queda na criminalidade está diretamente ligada ao planejamento e implementação de ações em parceira com os demais órgãos de segurança.



- A instalações das UPPs no Camorim, Belém e Frade e a ida da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, também no Camorim, bairro que chegou a ser classificado como de alta periculosidade, está ajudando a mudar essa história -, disse o secretário.