As regiões Nororeste e da Baía da Ilha Grande estavam com bandeira vermelha na terceira semana de janeiro - Foto: Divulgação SES

Publicado 31/01/2022 15:58

Angra dos Reis - A 66ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) durante o fim de semana, mostra que as regiões da Baía da Ilha Grande (Costa Verde) e Noroeste estavam em bandeira vermelha, ou seja, com alto risco de transmissão de Covid-19. A análise fez comparação entre a terceira semana epidemiológica deste ano, de 16 a 22 de janeiro, com a primeira, contada de 2 a 8 de janeiro. O restante do estado permaneceu em bandeira laranja, representando risco moderado.



De acordo com a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, duas questões distintas fizeram com que a cidade aparecesse com bandeira vermelha na amostragem. A primeira diz respeito ao período que abrange o levantamento. De acordo com dados da secretaria, foi na terceira semana de janeiro que a cidade atingiu seu pico de atendimentos a pessoas com sintomas de Covid-19.



- No dia 18 nós tivemos o maior número de atendimentos com 1220 pessoas. Após isso, os números vieram caindo, chegando a 228 no dia 29. A verdade é que essa bandeira é muito dinâmica e os novos números da quarta semana já irão causar impactos no próximo mapa de risco -, explicou Glauco Fonseca, Secretário de Saúde de Angra.





Dados da Secretaria de Saúde de Angra aponta queda no número de atendimentos de Covid Foto: Divulgação

Ele disse ainda que houve redução de 32% na procura por consultas nas tendas montadas para atender pessoas com suspeita da doença. Com um índice de 51% de testagem positiva entre os pacientes, o secretário garante que não há necessidade de reforçar as restrições vigentes e que o retorno das crianças às aulas está mantido.



- Hoje, dos 20 leitos que estão disponíveis para internação, temos 9 ocupados, sendo que 6 pacientes estão na enfermaria e 3 se encontram no CTI –, afirmou o secretário.



De acordo com Glauco, a questão dos leitos é a segunda que ajudou Angra a aparecer em bandeira vermelha na 66ª edição do mapa de risco para Covid do estado. Como o número de leitos é utilizado como critério de avaliação e a cidade está utilizando apenas 20 dos 120 leitos disponíveis, a impressão é que o município está com um grande número de pessoas internadas.



- Se nós informássemos os 120 leitos que temos para atendimento, provavelmente nossa bandeira cairia para amarela. Apesar de termos os leitos à disposição, eles não estão sendo usados para que não haja gastos desnecessários. Mas se o número de casos crescer, nós temos leitos e respiradores para disponibilizar imediatamente -, enfatizou Glauco.



O secretário lembrou também que a utilização da máscara, assepsia das mãos com álcool gel e evitar aglomerações continua sendo é imprescindível para manter os números de casos sob controle. A vacinação continua disponível nos postos de saúde da cidade.