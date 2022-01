O cuidado deve ser redobrado no verão com os recipientes que acumulam água para que não sirvam de criadouros do mosquito transmissor da dengue - Foto: Arquivo PMAR

O cuidado deve ser redobrado no verão com os recipientes que acumulam água para que não sirvam de criadouros do mosquito transmissor da dengue Foto: Arquivo PMAR

Publicado 28/01/2022 14:53



Costa Verde - Angra dos Reis está em estado de alerta para o risco de dengue, zika e chikungunya. Isso é o que diz o primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) do ano de 2022, realizado pela secretaria de Saúde do município entre os dias 9 e 15 deste mês.



O resultado divulgado nesta semana aponta que o Índice de Infestação Predial (IIP) foi de 1,8%, ou seja, de cada mil imóveis vistoriados, 18 possuíam larvas do vetor, o que levou à classificação de alerta contra as doenças, típicas desta época do ano. 3.587 imóveis foram pesquisados e em 66 deles - 55 residências e 11 terrenos baldios - haviam larvas do Aedes aegypti.



O resultado ainda aponta que há muitos criadouros nos imóveis da cidade, sendo a maioria pode ser removidosou cuidado, como recipientes plásticos, garrafas PET, vasos de plantas e piscinas não tratadas.



– É necessário o apoio e a colaboração de todos na luta contra o mosquito. Os imóveis devem ser vistoriados pelos próprios moradores, uma vez por semana, buscando eliminar locais com água parada. Medidas simples podem auxiliar na diminuição da infestação do mosquito transmissor das doenças –, alertou Romário Gabriel, coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental.



O levantamento do IIP é fundamental para determinar as estratégias de combate ao mosquito e permitir que as ações de prevenção e controle do Aedes aegypti sejam direcionadas para áreas com maiores índices de infestação. Monsuaba e Vila da Petrobrás são os bairros que apresentam maior índice de infestação (3,1%), seguido por Japuiba (2,9) e Parque Mambucaba (2,1). Os bairros com menores índices são Parque das Palmeiras, Balneário e Marinas, com 0,8 de infestação, índice considerado satisfatório.



Ainda de acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, a orientação técnica do Ministério da Saúde é que a aplicação espacial UBV, o famoso carro-fumacê, seja utilizado somente para controle de surtos ou epidemias. Essa ação integra o conjunto de atividades emergenciais adotadas nessas situações e seu uso deve ser concomitante com todas as demais ações de controle, principalmente a diminuição de fontes de mosquitos.