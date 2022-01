Devido ao forte calor no primeiro tempo, as equipes imprimiram maior ritmo de jogo ao final da partida - Foto: Guilherme Nascimento/Angra Audax

Publicado 26/01/2022 18:27

Angra dos Reis – O Angra Audax estreiou com um empate em 0 x 0 contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca 2022. O jogo foi bastante truncado, especialmente no primeiro tempo, e somente no fim da partida os dois times decidiram imprimir maior ritmo ao jogo.



Nos primeiros 45 minutos, o Angra Audax criou boas oportunidades de abrir o placar. Aos 16 minutos, Danilo assustou o goleiro Luís Henrique batendo forte de fora da área. Quatro minutos depois, Misael entrou na área e teve o corpo tocado pelo zagueiro Gilberto, do Nova Iguaçu. Os jogadores do Angra Audax pediram pênalti, mas o árbitro marcou falta no goleiro Luís Henrique. Aos 30, o Nova Iguaçu deu o troco mandando uma bola na trave de Max Muralha. Essa foi a melhor chance de gol do time na primeira etapa.



No segundo tempo, o Angra Audax continuou tomando a iniciativa do jogo e o Nova Iguaçu continuava levando perigo nos contra-atques. Logo aos 4 minutos, mais uma vez Danilo entrou pela direita e chutou de fora da área. A bola tocou a rede pelo lado de fora tirando aquele “uhuulll” de quem estava nas arquibancadas. Aos 14” foi a vez de Anderson Lessa finalizar para a defesa do goleiro Luís Henrique, após boa triangulação do time.



Aos 24 minutos o Nova Iguaçu mostrou que não estava morto e Dieguinho fez uma bela jogada pela direita, cruzou rasteirinho, mas Andrei não conseguiu uma boa finalização. A bola acabou subindo muito e ficou só o susto para Max Muralha.



A partir dos 35 do segundo tempo os dois times imprimiram um maior ritmo de jogo à partida, o que acarretou em chances reais para ambos os lados, mas que não foram aproveitadas.

O jogo terminou em 0 x 0 e, goleada mesmo, só no número de cartões amarelos. Foram 6 para o Angra Audax contra 2 para o Nova Iguaçu.



Na próxima rodada o time de Angra dos Reis encara a Portuguesa, no sábado (29) as 15h30, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e o Nova Iguaçu enfrenta o Resende no Estádio do Trabalhador, às 11h de domingo (30).