Todo o material arrecadado foi apresentado na delegacia de Angra dos Reis - Foto: Divulgação Polícia Civil/AR

Publicado 27/01/2022 12:41 | Atualizado 27/01/2022 13:29

Angra dos Reis – A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas durante uma operação conjunta com a Polícia Militar na tarde de ontem (26), no Condomínio popular Morada do Bracuí, mais conhecido como “Casinhas do Bracuí”. De acordo com o delegado titular da 166ª DP, Vilson de Almeida, seus policiais entraram na comunidade disfarçados e quando chegaram à boca de fumo, deram de cara com quatro elementos em posse de uma boa quantidade de drogas.



Os policiais prenderam em flagrante Arlen Dutra Carvalho, conhecido como "Preto", que foi identificado como gerente do tráfico no local. Além das drogas, “Preto” também estava com dinheiro e um rádio transmissor. Wanderson Silva se aproveitou do ataque de outros dois traficantes que abriram fogo contra a polícia para tentar fugir, mas acabou capturado pela equipe de policiais militares que dava cobertura à operação. Ele também tentou se desfazer das drogas que carregava, mas elas foram recuperadas pelos homens da lei.



Os dois elementos que trocaram tiros com a polícia conseguiram fugir do local, mas foram identificados pelo Setor de Inteligência da 166ª DP e acabaram sendo reconhecidos pelos policiais como Deive Vitor Pereira Júnior, o JR, e Rodrigo da Silva Oliveira, conhecido por Tibiri.



Arlen, Wanderson e todo material encontrado com eles foram apresentados na Delegacia de Angra dos Reis (166ªDP) e serão transferidos para o presídio em Volta Redonda, no Sul Fluminense, ainda nesta quinta-feira (27).