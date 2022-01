Os secretários de Cultura do Estado e de Angra dos Reis se encontraram na tarde de quarta-feira no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Os secretários de Cultura do Estado e de Angra dos Reis se encontraram na tarde de quarta-feira no Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Angra dos Reis – Famosa pelo transporte de presos políticos para o presídio Cândido Mendes, que funcionou até a década de 1990 na Ilha Grande, a embarcação Tenente Loretti será revitalizada em uma parceria entre a prefeitura de Angra e o Governo do Estado. Após ser desativada em 1994, a embarcação foi deixada de lado e chegou a afundar parcialmente na Baía da Ilha Grande em março de 2014, após uma pane elétrica na bomba que mantinha seu porão seco.



Em outubro de 2015, o governo do estado decidiu repassar em definitivo a tutela sobre a Tenente Loretti para o município e desde então a prefeitura de Angra faz planos para recuperá-la.

Em 2014, uma grande operação foi realizada para retirar a embarcação do fundo mar Foto: Arquivo PMAR

Na tarde de ontem (26), durante reunião na secretaria de estado de Cultura e Economia Criativa, a secretária da pasta, Danielle Barros, se comprometeu em buscar o orçamento necessário para que os reparos da embarcação histórica e centenária finalmente aconteçam. A informação foi dada ao secretário de Cultura e Patrimônio de Angra, Andrei Lara.



- A revitalização da Tenente Loretti é um presente do Governo do Estado para Angra, que completou seus 520 anos no último dia 6, e também para a Ilha Grande, que é um Patrimônio Mundial da Unesco -, disse Danielle Barros.



Para o secretário de Angra, a cultura do estado nunca foi tão parceira da cidade como agora. Segundo ele, a secretária Danielle Barros tem estado atenta às demandas e necessidades culturais de Angra numa parceria que teve início no ano passado.



Andrei Lara está criando o Polo de Cultura da Ilha Grande e pretende realizar um grande debate com o Conselho de Turismo e o trade turístico para discutir como a embarcação será aproveitada para fomentar o turismo local.



- O que tenho a dizer é que estou feliz demais com esse acordo. Há anos que esse patrimônio está “à deriva” e creio que agora estamos no caminho certo para, não só recuperá-lo, mas torná-lo um grande atrativo com suas histórias fantásticas envolvendo muitos personagens que foram e ainda são notícia em nosso país -, comemorou Andrei ao final da reunião.



Entre os presos famosos transportados pela Tenente Lorretti está o jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira que chegou a gravar uma reportagem sobre o presídio de Dois Rios e a embarcação Tenente Loretti em 2013.

Em 2013, Fernndo Gabeira gravou um programa para a TV a cabo à bordo da Tenente Loretti Foto: Arquivo PMAR

História



A lancha Tenente Loretti foi construída em 1910 pelo Arsenal de Marinha do Brasil e possui 67 toneladas. Em 1937, foi transferida para o Governo do Estado do Rio de Janeiro e, durante anos, fez o transporte de presos, turistas e materiais para a Ilha Grande. Sua última reforma foi em 1957.

Entre os presos famosos transportados também está o romancista e jornalista Graciliano Ramos, que assim como Gabeira, era preso político. O assaltante João Francisco dos Santos, o Madame Satã, o contraventor Castor de Andrade, José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha, que ficou famoso por fugir da do presídio de helicóptero, e Lúcio Flávio, fundador de uma facção criminosa e condenado a 585 anos de prisão, são outros presos famosos transportados pela Tenente Loretti.