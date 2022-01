Em breve os moradores de Angra e região vão contar com um posto da Polícia Federal para a emissão de passaportes - Foto: Wagner Gusmão

Em breve os moradores de Angra e região vão contar com um posto da Polícia Federal para a emissão de passaportesFoto: Wagner Gusmão

Publicado 26/01/2022 17:10

Angra dos Reis – A Delegacia da Polícia Federal divulgou no início de dezembro de 2021 que trabalhava para oferecer a emissão de passaportes na cidade da Costa Verde a partir deste mês, mas a prefeitura atualizou a informação nesta semana. De acordo com o Executivo, a previsão é que moradores de Angra e região passem a contar com o serviço no início do próximo mês de fevereiro.



A prefeitura está realizando a reforma e adequação do espaço para atendimento ao público, que fica no Núcleo de Polícia Administrativa da Polícia Federal, na Praça Amaral Peixoto, ao lado do Porto, no Centro de Angra dos Reis.



Toda a parte elétrica do prédio onde vai funcionar a repartição foi revisada e a manta do telhado está sendo reformada pra evitar infiltrações. Novos pisos foram colocados e o prédio ganhou uma rampa de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.