O atacante Bruno Santos, entrou no segundo tempo, foi o autor do gol que deu a vitória a Portuguesa - Foto: Divulgação Portuguesa

O atacante Bruno Santos, entrou no segundo tempo, foi o autor do gol que deu a vitória a Portuguesa Foto: Divulgação Portuguesa

Publicado 29/01/2022 18:53

Costa Verde – A equipe do Angra Audax sofreu sua primeira derrota no Campeonato Carioca ao perder por 1 x 0 para a Portuguesa da Ilha do Governador, na partida de abertura da 2ª rodada da Taça Guanabara, na tarde deste sábado (29), no Estádio Luso Brasileiro.



No primeiro tempo o jogo foi morno, com as equipes se estudando e criando poucas oportunidades de gol até a parada técnica, aos 20 minutos, que parece ter despertado os jogadores.



A partida ficou mais rápida, porém os dois times tinham dificuldades de chegar ao gol adversário. A primeira chance real só aconteceu aos 32 minutos, quando o atacante Misael, camisa 10 do Angra Audax, chutou forte para defesa do goleito Carlão. Cinco minutos depois, Romarinho deu o troco e o goleiro Max “Muralha” caiu bonito pra fazer a defesa. Aos 41, a zaga da Portuguesa se enrolou e quase que o zagueiro Watson faz gol contra. No último minuto do primeiro tempo, de novo Misael entrou pela esquerda e mandou um balaço e por pouco não abriu o placar para o Angra Audax.



O time da Costa Verde continuou melhor que a Portuguesa no início do segundo tempo. Logo aos dois minutos, Misael - sempre ele - chutou de fora da área, assustando o goleiro Carlão. Logo depois, Lessa aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo.



Se no primeiro tempo a parada técnica serviu para despertar os times, no segundo o efeito foi o contrário. Somente após a entrada de Bruno Santos na equipe lusitana é que o jogo voltou a ter emoção. E o atacante levou perigo logo em sua primeira jogada aos 30 minutos, assustando o goleiro Max. Aos 34 foi a vez do Angra Audax chegar com João Victor, que recebeu de Misael e chutou forte, mas para fora. Três minutos depois, Carlinhos aproveitou cruzamento na área e cabeceou firme, mas o goleiro da Lusa pegou com segurança.



A partir daí o ritmo de jogo caiu e as equipes pareciam satisfeitas com o empate quando, aos 45 minutos, Bruno Santos roubou a bola no meio de campo, os jogadores do Angra Audax ficaram pedindo falta e o atacante da Portuguesa entrou pelo meio sem marcação para chutar forte e abrir o placar. No último lance da partida, o Angra Audax ainda teve uma bola cabeceada que saiu tirando tinta da trave.



Quando o jogo terminou, os jogadores do Angra Audax cercaram o árbitro João Ênio Sobral para reclamar da falta não marcada no lance do gol da Portuguesa e a torcida presente tentou invadir o gramado, mas foi contida pela Polícia Militar.



Com 3 pontos no campeonato, a Portuguesa vai à Resende na quinta-feira (3) enfrentar o time da casa. Já o Angra Audax permanece com um ponto e vai encarar o Fluminense no mesmo dia, mas às 21h.