Araçatiba, Praia Vermelha e Praia da Longa passaram a contar com iluminação por energia solar à noiteFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2022 16:08

Angra dos Reis – Moradores e turistas que visitam a Ilha Grande passam a ter melhores condições de embarque e desembarque em cinco praias. Em Araçatiba, Praia da Longa e Praia Vermelha, além das estruturas totalmente reformadas, os cais ganharam placas solares que garantem o ativamento automático da iluminação de LED durante à noite. As próximas a receber iluminação solar são Japariz e Palmas.



As obras de reforma consistiram na troca do antigo madeiramento, recuperação das cabeças de estacas em concreto armado, renovação dos assoalhos e nova pintura.



Dona Amélia de Souza, moradora da Praia da Longa há mais de 60 anos, comentou que a reforma vai facilitar a remoção de pessoas doentes ou acidentadas à noite.



- Agora temos iluminação noturna para embarcar e desembarcar e isso ajuda muito quando a Defesa Civil e o Samu vêm resgatar alguém passando mal –, disse a moradora.



Para o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, a melhoria vai além dos atendimentos médicos. Para ele, o dia a dia dos moradores e turistas que visitam as praias da Ilha Grande será diretamente afetado com as melhorias.



- Os cais são os pontos de acesso para a população que transporta as suas compras, quando os filhos vão para a escola e isso também dá mais segurança para o nosso turismo, que é a principal economia da Ilha Grande – frisou Kazuo.



O prefeito de Angra, Fernando Jordão, disse que a reforma dos cinco cais representa o olhar diferenciado com que o governo olha para a Ilha Grande e anunciou mais uma ação.



- Vamos iniciar as obras no cais da Igrejinha (Ermida) do Bonfim. Estas ações são fruto de um trabalho integrado que hoje estamos tendo a alegria de ver o resultado –, declarou Jordão.