O acidente assustou os motoristas que passavam pela local e deixou o trânsito lento - Foto: Redes sociais

Publicado 31/01/2022 16:20

Angra dos Reis – Dois carros se envolveram em um grave acidente na Rodovia Rio- Santos, na altura do condomínio Mombaça, no fim da tarde de domingo (30), deixando um saldo de cinco pessoas feridas.



Um Citroen e um Ethios colidiram de frente quando um deles tentou fazer uma ultrapassagem. Ocupantes do Ethios ficaram presos nas ferragens e os bombeiros tiveram que cortar a porta do carro para realizar o socorro.



Os bombeiros tiveram bastante trabalho para socorrer as vítimas do acidente Foto: Redes sociais

Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros levaram as vítimas para o Hospital Municipal da Japuiba. Quatro delas tiveram escoriações leves, mas uma mulher de 41 anos estava com fratura exposta. Ela passou por cirurgia e foi encaminhada para um hospital na cidade de Niterói. As demais vítimas foram atendidas e liberadas.



O trânsito ficou lento no local e os motoristas tiveram que ter paciência para seguir viagem. No início da noite a passagem de veículos foi normalizada.