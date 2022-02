De acordo com a Polícia Militar, a carga saiu do Complexo da Penha em direção ao bairro Banqueta - Foto: Divulgação 33º BPM

Publicado 02/02/2022 11:30

Angra dos Reis - Um homem foi preso na tarde de ontem (1) por policiais do 33º BPM com 2.886 embalagens contendo cocaína, durante abordagem a motoristas no bairro Lambicada, na Rodovia Rio-Santos.



O patrulhamento no local foi intensificado após informações dadas ao Disque Denúncia afirmando que uma grande carga de drogas estava sendo enviada para a boca de fumo que funciona no condomínio popular Vale da Banqueta.



Durante as abordagens, os policiais militares encontraram as drogas em um Celta dirigido por um homem de 45 anos. Ele transportava 2.380 sacolés e 488 pinos de cocaína, além de 479 tiras de maconha.



Segundo a PM, o prejuízo calculado ao tráfico foi de quase meio milhão de reais e a droga tinha sido enviada do Complexo da Penha, Zona Norte do Rio.



Encaminhado para a 166ª DP (Angra), o homem foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.