Os professores da rede municipal de Angra terão mais tempo para planejamento de aulasFoto: Arquivo PMAR

Angra dos Reis – Há anos que os professores brasileiros lutam para que um terço de sua carga horária seja investida em planejamento, reciclagem e aperfeiçoamento de seus conhecimentos. E os professores da rede municipal de ensino de Angra conquistaram esse direito na tarde desta terça-feira (1).



A prefeitura da cidade da Região Costa Verde publicou um decreto determinando que um terço da carga horária dos professores deve ser dedicado ao planejamento das aulas. Segundo o prefeito, este era um desejo antigo dos docentes que a prefeitura realiza agora graças à recuperação financeira do município.



- Não decretamos antes essa autorização porque a prefeitura estava em má situação financeira. Mas agora isso é possível. Investir nos professores e em sua qualidade de vida é investir em uma cidade do futuro, que prioriza a formação de suas crianças e jovens –, explicou o prefeito Fernando Jordão.



A partir de agora, os docentes I têm garantidos o período para atividades de formação, cursos de graduação, além da preparação das aulas. Para Paulo Fortunato, Secretário de Educação de Angra dos Reis, todas as ações realizadas por sua pasta nos últimos 12 meses têm como objetivo dar um salto de qualidade na Educação do município.



- No caso de Angra, nossa ideia é aliar a tecnologia que está sendo disponibilizada a professores e alunos com um tempo de qualidade para que eles possam usar essa tecnologia a favor da nossa educação. Como os alunos muitas vezes se espelham em seus professores, acredito que essa vontade de adquirir conhecimento contagie toda nossa rede de ensino -, disse o secretário.



Patrick Cezar da Silva e Silva, de 31 anos, é docente I e dá aulas na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro Frade. Concluindo pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, ele acredita que o decreto é importante para a preparação e organização do trabalho pedagógico. Ainda de acordo com o professor, o processo de ensino-aprendizagem exige dos docentes a formação continuada, especializações e a participação nas oficinas propostas pelos pedagogos das unidades escolares.



- A educação, nos tempos atuais, principalmente na pandemia, exige que busquemos mais os valores das comprovações científicas e que não aceitemos tudo o que nos é ofertado facilmente. Por isso, os investimentos e avanços que estamos recebendo são bem-vindos, já que o planejamento das aulas e a formação continuada são essenciais para o aprendizado dos alunos -, afirmou o professor.

Segundo a Secretaria de Educação de Angra, a implementação de um terço das horas ao planejamento de aula acarreta em um investimento em torno de R$ 16 milhões neste ano. Com o aumento das horas dedicadas à coordenação e planejamento de aulas, será necessária a contratação de mais professores para que o total de tempo com alunos em sala de aula não diminua.

– A prefeitura de Angra continuará convocando os professores aprovados no último concurso para possibilitar a universalização da estratégia de todos os professores realizarem suas atividades de planejamento –, afirmou o secretário Paulo Fortunato.