As cirurgias de catarata deverão ser retomadas em abril deste ano Foto: Wagner Gusmão

Publicado 02/02/2022 10:26

Angra dos Reis – O programa de cirurgias de catarata foi retomado nesta semana na cidade da Costa Verde e 340 cirurgias foram realizadas em uma carreta totalmente equipada com quatro cadeiras de atendimento, sendo duas para anestesia e outras duas para cirurgias. Todos os protocolos foram analisados pela Vigilância Sanitária.

As cirurgias foram no segundo olho de pacientes que operaram pela primeira vez em agosto do ano passado. Foram realizados 170 procedimentos na segunda e terça-feira e os pacientes já saíram com as datas das avaliações agendadas.

- Essa ação é muito importante para a cidade, para o povo, para quem não tem condições de pagar. Estamos sendo bem cuidados, está todo mundo sentado, a equipe é bem atenciosa com a gente, é coisa de primeira mesmo –, contou o aposentado Manoel Rodrigues, de 69 anos.

Para ter acesso à cirurgia de catarata, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. O médico fará um encaminhamento para o setor oftalmológico do Hospital Municipal da Japuiba. Caso haja necessidade de cirurgia, ela é agendada.

- Chegamos a quase três mil cirurgias de catarata realizadas em nosso município. Temos aqui uma carreta adaptada onde o cirurgião tem a possibilidade não só de quebrar a catarata, mas também de colocar a lente –, afirmou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, lembrando que um novo mutirão deve acontecer no mês de abril.