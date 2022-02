O time da Costa Verde precisa de uma vitória para ganhar confiança e subir na tabela - Foto: Anderson Mendes

Publicado 02/02/2022 09:54 | Atualizado 02/02/2022 12:45

Angra dos Reis – Após um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Angra Audax volta a campo nesta quinta-feira (3) para o seu primeiro jogo contra um dos grandes do Rio de Janeiro. O time enfrenta o Fluminense, às 20h15, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Com os resultados até aqui, a equipe tem um ponto e está na 10ª posição na tabela de classificação.



Ontem (1), os jogadores participaram de um treino à tarde no estádio municipal de Angra dos Reis, visando a partida. Na primeira parte do treino eles participaram de um coletivo e o atacante Lessa sentiu um incômodo. O atacante deixou o treinamento e ficou apenas dando voltas no campo. Segundo o departamento médico, o jogador não sofreu nenhuma lesão e está confirmado para a partida.



O técnico Alex Alves deverá contar com a volta do ponteiro Hugo, que estava no departamento médico com mais três jogadores que se machucaram antes do início da competição.



- É mais uma opção que vamos ter durante o jogo. A gente sabe que quando tivermos o grupo todo para jogar, teremos mais opções para montar o time -, disse o treinador.



Anderson Lessa sentiu a coxa direita e deixou o treino, mas o departamento médico garantiu sua presença contra o Fluminense Foto: Anderson Mendes

Um dos destaques do Angra Audax na derrota para a Portuguesa no fim de semana, o meia Misael acredita que a cada jogo o time vai ganhar mais consistência e entrosamento. Autor de boas finalizações de fora da área, ele diz que sonha em dar dois passes para os companheiros marcarem contra o tricolor.



- O gol é o momento especial da partida e nós estamos indo em busca disso. Se eu tiver a chance, quero deixar o meu, mas se eu servir meus companheiros duas vezes e a gente ganhar de 2 x 0, eu prefiro servir -, declarou o jogador.



Não ter feito gols nos dois primeiros jogos parecer estar incomodando os jogadores. Para o ponta Danilo, está faltando encaixar o último passe para que os atacantes possam balançar as redes adversárias.



- Tá faltando sentir o gostinho do primeiro gol no campeonato para o time se entrosar de vez. Esse jogo contra o Fluminense é muito importante, mas nós estamos ouvindo bastante o professor para conseguir fazer grandes partidas -, afirmou Danilo.



O técnico Alex Alves e seu auxiliar técnico conversam sobre a melhor formação para o jogo de amanhã Foto: Anderson Mendes

Alex Alves acredita que jogar contra um dos times que mais investiu em reforços para o campeonato será o grande fator motivador para seus atletas. Para ele, jogar bem contra os grandes clubes do Rio é a melhor vitrine para jogadores do interior.



- Por si só, esse jogo já deixa o time bastante motivado, pois são em partidas como essa que atletas dos times menores podem ser vistos. E outra motivação é a busca de nossa primeira vitória. A gente respeita o Fluminense, mas precisamos jogar, nos impor e os meninos precisam se divertir jogando -, disse o treinador, tentando diminuir a pressão sobre seus atletas.