Pelo segundo ano consecutivo os tradicionais blocos de rua deixarão de desfilar devido à pandemia de Covid-19Arquivo: PMAR

Publicado 03/02/2022 10:06

Angra dos Reis – A prefeitura da cidade da região Costa Verde do estado do Rio de Janeiro divulgou uma nota cancelando a programação do Carnaval 2022. De acordo com o documento, a alta transmissão da variante Ômicron levou o Executivo Municipal a cancelar a festa.



Angra foi uma das poucas cidades do estado que realizou festas populares no fim de ano, como a Procissão Marítima e os shows gratuitos comemorativos ao aniversário do município. Porém, as apresentações do cantor Dilsinho e da banda Jota Quest, marcadas para a segunda semana de eventos, foram canceladas devido ao aumento da procura por atendimento médico de pessoas com sintomas de Covid-19.



- Sempre disse que a programação do aniversário da cidade poderia ser revista por causa da pandemia. Com o avanço da variante Ômicron, a prefeitura de Angra suspendeu preventivamente os shows dos dias 13 e 14 (de janeiro), na Praia do Anil. A saúde dos angrenses continua sendo nossa prioridade -, declarou na ocasião o prefeito de Angra, Fernando Jordão.



Leia na íntegra a nota divulgada pela prefeitura cancelando o Carnaval na cidade.



“Com muita responsabilidade, a Prefeitura de Angra comunica o cancelamento dos festejos do Carnaval 2022. Segundo a Secretaria de Eventos, a iniciativa do governo municipal foi apoiada pelos presidentes das três associações dos blocos carnavalescos da cidade.



Tal decisão levou em conta o novo cenário da pandemia de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, com a alta transmissibilidade da variante Ômicron, que elevou o número de casos positivados e também das internações. Portanto, como vem agindo desde o início da pandemia, o cancelamento do Carnaval, visa a proteção da saúde dos moradores”.