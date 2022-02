Resende e Angra Audax fizeram a partida bastante disputada na tarde de hoje - Divulgação

Publicado 08/02/2022 10:58

Costa Verde - O Angra Audax conseguiu sua primeira vitória na tarde desta segunda-feira (7) diante do Resende no Estádio do Trabalhador, por 1 a 0, gol de Misael no início da partida. Com a vitória, o time somou quatro pontos na classificação geral e deixou a lanternado campeonato. O time ocupa agora a 7ª colocação com uma vitória, um empate e duas derrotas.

A partida foi agitada desde o início com o Angra Audax buscando o seu primeiro gol no estadual desde os minutos iniciais. Aos quatro minutos, após uma cobrança de lateral pelo Resende, Carlinhos recuperou a bola e tabelou recebendo na frente. Ele encontrou Misael pela direita do ataque e tocou para o camisa 10 da equipe do litoral. Misael dominou, deu um corte seco no zagueiro e bateu cruzado para abrir o placar: Angra Audax 1 a 0.

Após o gol o Resende tentou o empate durante todo o primeiro tempo, mas esbarrou em dois problemas. Um foi a falta de pontaria de seus finalizadores e o outro, a boa fase do goleiro Max, que defendeu as bolas mais perigosas.

No segundo tempo o Resende continuou sua blitz em busca do empate, o que foi facilitado pelo Angra Audax, que recuou suas linhas de marcação. A expulsão de um jogador do Resende deixou a partida mais equilibrada até os 40 minutos do segundo tempo, quando a proximidade do fim da partida fez Resende pressionar, mas não o suficiente para conseguir o gol de empate. Final Resende 0 x 1 Angra Audax.

Misael, autor do gol da vitória, deixou o campo na metade do segundo tempo. Aos 34 anos, ele tem se destacado como um dos principais finalizadores do time.

- Estou muito feliz com nosso primeiro gol, primeira vitória, estávamos merecendo fazer esses três pontos para dar mais tranquilidade e coroar o trabalho que vem sendo feito. Temos uma batalha muito grande pela frente, mas nós estamos preparados -, disse o meia atacante se referindo ao compromisso do time contra o Flamengo na quinta-feira (10), ás 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Domingo (13), às 15h30, o Angra Audax faz sua primeira partida no Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra, contra o Boa Vista, em jogo válido pela 6ª rodada da competição. O time está divulgando a confirmação do jogo em suas redes sociais. Os ingressos custarão R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia entrada), e poderão ser adquiridos no dia do jogo no local da partida.