Os moradores aproveitaram a presença das autoridades para fazer pedidos para o bairroFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2022 21:54

Angra dos Reis – Representantes das Policias Civil e Militar de Angra dos Reis e Paraty participaram de uma reunião no bairro Parque Mambucaba na tarde de ontem (2) e falaram sobre as ações que fizeram os índices de violência caírem nas cidades da região Costa Verde. Os números apresentados no fim do ano passado colocaram o Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis (33º BPM), que também atende Mangaratiba, como o primeiro do estado, e a Delegacia de Polícia Civil de Angra como a segunda com melhor desempenho na região.



De acordo com o Secretário de Segurança do município, Douglas Barbosa, na comparação entre janeiro de 2021 e 2022, houve queda em todos os índices de violência: -39% nos crimes violentos, - 58% nos roubos de veículos, - 53% nos roubos de rua e caiu para 0% o roubo de cargas na Rodovia Rio-Santos, um dos grandes problemas enfrentados pelas autoridades policiais.



- A gente vinha sendo bombardeado o tempo todo na mídia nacional e o trabalho conjunto do 33º BPM com a 2ª Companhia Independente de Paraty, somado aos esforços das delegacias de Mangaratiba, Angra e Paraty, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fez com que aquela situação difícil fosse superada, dando muito orgulho para a nossa região -, disse Barbosa.



Outro ponto destacado pelo secretário foi a criação do Gabinete Gestão Integrada Municipal (GGIM) que reúne representantes de todos os órgãos de segurança que atuam em Angra dos Reis e região, uma vez ao mês. Durante os encontros, as demandas de cada órgão são debatidas e, muitas vezes, resolvidas pelos próprios integrantes.



- Em um dos últimos encontros, o Corpo de Bombeiros colocou em pauta a necessidade de novos motores para as lanchas que prestam socorro na Baía da Ilha Grande. De imediato, o representante da Polícia Federal disse que tinha motores disponíveis e o problema foi resolvido -, afirmou Douglas Barbosa.



Moradores do Parque Mambucaba presentes ao evento aproveitaram a oportunidade para falar das demandas do bairro, que fica a uma hora do Centro de Angra dos Reis. Cláudio Werner cobrou a instalação de um posto da Delegacia de Polícia Civil prevendo que a necessidade já existente será ainda maior com o reinício das obras da Usina Nuclear Angra 3, previsto para breve.



- Nossa população, que gira em torno de 45 mil pessoas, certamente vai crescer com o reinício das obras, assim como os problemas -, disse o morador.



Segundo o delegado titular da 166ª DP, Vilson Almeida, a Polícia Civil e a Prefeitura querem atender ao pedido dos moradores, mas algumas questões estão pendentes. Uma delas é o efetivo que a cidade dispõe para atender todo o município.



- A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 8 mil policiais e a gente sabe que a necessidade nas grandes regiões do estado são maiores que a nossa -, explicou o delegado.



Vilson Almeida disse ainda que uma das soluções possíveis é a realização de algo semelhante ao que possibilitou a ida de um posto da Polícia Civil para a Vila Do Abraão, na Ilha Grande. Numa parceria com a Prefeitura de Angra, o município alugou um imóvel para funcionamento do posto e paga o regime adicional de serviço (RAS) aos policiais que se propuseram a trabalhar no local.



De acordo com Douglas Barbosa, a secretaria municipal de Planejamento está de posse de um estudo de viabilidade para locação de um imóvel e a realização do convênio que possibilite a instalação do posto da Polícia Civil no Parque Mambucaba.



A Polícia Militar vive um momento oposto à Civil. Com um efetivo de aproximadamente 600 homens para patrulhar Angra e Mangaratiba, recentemente a PM foi informada da vinda de mais 50 homens para o 33º Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis, assim como a chegada de um novo carro blindado para reforçar o patrulhamento nos bairros e a instalação de um posto do Batalhão de Policiamento Turístico para a Ilha Grande.



De acordo com o major Zeumo, subcomandante do 33º BPM, o trabalho em conjunto realizado entre os órgãos de segurança fez com que o batalhão alcance todas suas metas durante os últimos dois anos, culminando com o primeiro lugar entre os batalhões do estado em dezembro do ano passado.



- Nós conseguimos alcançar números expressivos que fizeram diferença para a sociedade em 2021. Foram 456 prisões em flagrante, 230 armas apreendidas e 63 menores apreendidos, dando mais segurança e uma qualidade de vida melhor para a população -, disse Zeumo, ressaltando a importância da parceria com a prefeitura que possibilitou a vinda do PROEIS, a abertura de UPP’s em diversos bairros, inclusive na Ilha Grande, e a compra de novas viaturas.



Membro da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Angra dos Reis, o vereador Eduardo Miler, o Dudu do Turismo, citou os trabalhos que tem realizado para dar melhores condições de trabalho aos policiais civis e militares do município.

Entre eles, citou a construção de um cais de embarque e desembarque nos fundos do batalhão da Polícia Militar para facilitar ações na Baía da Ilha Grande.



- Esse é um pedido que o coronel (Fófano) me fez, eu fiz a indicação na câmara, que foi aprovada por todos os vereadores, e a gente vai conseguir construir esse cais para qualquer eventualidade -, disse o vereador.