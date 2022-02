Apesar de criar boas jogadas, o Angra Audax não conseguiu marcar contra o Fluminense - Foto: Divulgação Angra Audax

Apesar de criar boas jogadas, o Angra Audax não conseguiu marcar contra o FluminenseFoto: Divulgação Angra Audax

Publicado 03/02/2022 23:22

Ilha do Governador – O artilheiro Germán Cano marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor em sua terceira partida pela equipe e o goleiro Fábio, estreante da noite, não comprometeu. Com a vitória o Fluminense soma seis pontos e subiu para o quarto lugar na competição, enquanto o time de Angra dos Reis caiu para a lanterna com apenas um ponto e nenhum gol marcado.



Apesar de começar o jogo bastante recuado, o Angra Audax foi quem chegou primeiro. Aos cinco minutos de jogo, Carlinhos recebeu nas costas do zagueiro Manoel, mas bateu torto ao notar aproximação de David Duarte. Aos nove, o time encaixou um rápido contra-ataque e Lessa ganhou de Martinelli e bateu forte, mas Fábio defendeu com o pé direito. Na sequência, aos 10 minutos, Danilo chutou forte de longe, mas o goleiro do Flu defendeu em dois tempos.



Até 15 minutos de jogo o Angra Audax era melhor na partida pois o Fluminense, com um time todo modificado, tinha dificuldades no meio campo e também na defesa. A primeira chegada do tricolor só aconteceu aos 16 minutos, quando Martinelli bateu forte para defesa segura do goleiro Max.



Na volta do tempo técnico, Pineida sentiu a coxa e pediu para sair dando lugar a Cristiano. A partir daí o time das Laranjeiras abusou do jogo aéreo e mostrava pouca criatividade. Aos 29 minutos, Martinelli conseguiu boa jogada pela direita e cruzou para Cristiano cabecear por cima do gol de Max.



O Angra Audax, que tinha dado uma sumida do jogo após a parada técnica, voltou a aparecer aos 34 minutos, quando Fernando Medeiros invadiu a área, mas bateu fraco para fácil defesa de Fábio. Na saíde de bola, um lance mostrou que o gol do Fluminense estava amadurecendo. Arias recebeu na área pela direita e bateu forte para o meio, a bola rebateu na zaga e no goleiro Max, quase sobrando para o argentino Cano. Mas ele não precisaria esperar muito para fazer seu primeiro gol pelo Fluminense. Aos 40 minutos, Cristiano bateu escanteio, Manoel raspou na bola que chegou limpa para o argentino cabecear no meio da área e abrir o placar.



Na volta para o segundo tempo, quase que o Flu aumenta a vantagem com menos de um minuto de jogo. Cano recebeu de Arias na entrada da área e soltou a bomba para defesa de Max. Pouco depois o Flu errou a saída de bola, Martinelli foi desarmado e Danilo bateu com perigo, mas o chute foi para fora.



Até a parada técnica o Fluminense teve o controle da partida, chegou a fazer o segundo gol, mas o atacante Arias estava impedido. O Angra Audax tinha dificuldades na marcação e não conseguia fazer a bola chegar ao ataque.

A entrada do atacante Aperibé no lugar de Danilo assustou o Fluminense. Em sua primeira jogada, ele recebeu pela direita e soltou um balaço, que pegou na rede pelo lado de fora. O goleiro Fábio chamou a atenção da zaga pela bobeira na marcação.



Depois desse lance o jogo deu uma caída de produção e só voltou a animar a torcida quando Cano, aos 32 minutos, pegou de voleio obrigando Max a fazer uma bonita defesa. Dois minutos depois o Argentino recebeu girando e bateu em cima do goleiro.



Nos minutos finais o Angra Audax tentou o empate e chegou a levar perigo. Maxwell, meio campo que substituiu Romarinho, bateu de fora da área, a bola desviou e obrigou Fábio a espalmar.



Logo depois, Wellington derrubou Hugo na entrada da área. Aperibé bateu a falta, mas Fábio pegou após desvio na barreira.



Fim de jogo e vitória magra do Fluminense que não agradou a torcida tricolor.

Na próxima rodada tem Fla x Flu, no domingo, e o Angra Audax vai a Resende jogar contra os donos da casa na segunda-feira.