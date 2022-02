Mauro está sendo procurado pela polícia - Divulgação

Mauro está sendo procurado pela políciaDivulgação

Publicado 07/02/2022 19:11 | Atualizado 07/02/2022 19:14

Angra dos Reis - Um crime bárbaro assustou os moradores do bairro Frade na madrugada desta segunda-feira (7). Cícera Amorim da Silva, que completaria 33 anos no próximo dia 25, foi morta a golpes de faca por Mauro Oliveira da Silva após uma discussão em sua casa.



De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha contou que os dois chegaram em casa por volta de 21h de domingo (6) e começaram a discutir e brigar.



Por volta de 23h, quando já se preparava para dormir, a testemunha contou que ouviu gritos de socorro e foi tentar ajudar a vítima. Por ser deficiente, a testemunha demorou a chegar ao local e, quando isso aconteceu, se deparou com Mauro em cima de Kelly, na cozinha da casa, desferindo golpes com uma faca.



Ao ver a testemunha, Mauro fugiu levando a arma do crime e deixando uma criança de dois meses. O Corpo de Bombeiros foi chamado, assim como a PM, mas Kelly já estava morta quando o socorro chegou. O bebê foi entregue ao Conselho Tutelar e o corpo foi removido para o IML. O telefone celular da vítima foi apreendido para ser periciado.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, Mauro mora no Frade e trabalha como pedreiro e carpinteiro em uma obra na região. A polícia fez incursões em locais em que ele poderia estar escondido, mas o acusado de feminicídio não foi encontrado. A prisão cautelar do suspeito foi pedida pelo delegado titular da 166ª DP, Vilson Almeida.

Kelly e Mauro antes do crime bárbaro desta madrugada Divulgação

A Polícia Civil solicita a colaboração com denúncias pelo telefone (24) 99935-1747 ou pelo Disque Denuncia no número 0300 253 1177. A Polícia Civil solicita a colaboração com denúncias pelo telefone (24) 99935-1747 ou pelo Disque Denuncia no número 0300 253 1177.