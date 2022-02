Quem tiver informações sobre Mauro pode ligar para 0300 253 1177 ou acessar o aplicativo "Disque Denúncia RJ" - Foto: Divulgação

Quem tiver informações sobre Mauro pode ligar para 0300 253 1177 ou acessar o aplicativo "Disque Denúncia RJ"Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2022 15:02



O Disque Denúncia Angra divulgou nesta quinta-feira (10) um cartaz pedindo informações que ajudem a polícia a chegar até o autor de um crime bárbaro que chocou os moradores do bairro Frade na última segunda-feira. Cícera Amorim da Silva, de 32 anos, foi morta a golpes de faca por Mauro da Silva oliveira, de 44 anos, após uma discussão.



De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha contou que os dois chegaram em casa por volta de 21h de domingo (6) e começaram a discutir e brigar.



Por volta de 23h, quando já se preparava para dormir, a testemunha contou que ouviu gritos de socorro e foi tentar ajudar a vítima. Por ser deficiente, demorou a chegar ao local e, quando isso aconteceu, se deparou com Mauro em cima de Cícera, na cozinha da casa, desferindo golpes com uma faca.



A Polícia Civil realizou incursões em locais em que o acusado poderia estar escondido, mas como ele não foi encontrado, o delegado titular da 166ª DP (Angra), Vilson de Almeida, solicitou a prisão temporária do foragido, que foi expedida pela Justiça.



Quem tiver informações que levem a Mauro pode repassar de forma anônima ao Disque Denúncia de Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido.