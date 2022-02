O goleiro Max foi um dos melhores em campo fazendo grandes defesas pelo Angra Audax - Foto: Reprodução internet

Publicado 10/02/2022 22:52

Angra dos Reis – O Flamengo venceu o Angra Audax na noite desta quinta-feira (10) por 2 x 1, em partida realizada no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda. Com a vitória, o time da Gávea chega aos 10 pontos e está em quarto na tabela. Já o Angra Audax permanece com 4 pontos e cai para a nona posição após a terceira derrota na competição.



Desde o início da partida foi o Flamengo quem tomou a iniciativa do jogo e o time teve paciência para tocar a bola e encontrar espaços. o Audax conseguiu segurar o ímpeto do time da Gávea por boa parte do jogo e ainda conseguiu encaixar bons contra-ataques.



Foi o time da Costa Verde que assustou primeiro com duas chegadas de Hugo Sanches. Na primeira ele recebeu cruzamento na área e cabeceou no cantinho, mas a bola foi para fora. Na segunda tentativa, Sanches ganhou na velocidade de dois marcadores do Flamengo, mas chutou fraco para defesa do xará Hugo.



Na sequência o Flamengo respondeu com Arrascaeta que entrou na área do Angra Audax e passou para Gabigol que, na marca do pênalti, bateu de chapa para grande defesa de Max. Antes da parada técnica, Lázaro limpou um marcador perto da área e chutou forte de longe, para mais uma bela defesa do goleiro do Angra Audax.



Aos 33 minutos Filipe Luís tocou para Andreas na intermediária. O volante arriscou um chute dali mesmo, e Max defendeu em dois tempos. Três minutos depois, Pedro carregou dentro da área, cortou o marcador e chutou forte para Max espalmar e operar mais um milagre.



O Angra Audax chegou no final do primeiro tempo, quando Hugo Sanches driblou e deixou Isla caído no meio-campo. Ele passou para Misael, que chutou mal, mas a bola saiu em escanteio. Na cobrança, o zagueiro Thiagão desviou para o gol, mas Hugo Sousa salvou o Flamengo.



Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gabigol deixou a marca do artilheiro com mais um golaço. Lázaro fez boa jogada na esquerda do ataque e mandou para o camisa 9 rubro-negro, que mesmo sem ângulo acertou um belo chute cruzado sem chances para Max. Flamengo 1 x 0.



Antes do juiz apitar o fim da primeira etapa ainda deu tempo para mais um ataque do Angra Audax. Depois de uma bola furada de Matheuzinho, Fernando Medeiros soltou uma bomba que, por sorte, explodiu no poste direito de Hugo.



No início do segundo tempo, uma infelicidade do zagueiro Thomás aumentou a vantagem rubro-negra. Após cobrança de falta de Andreas, o zagueiro tentou cortar de cabeça e acabou chutando contra o próprio gol. Flamengo 2 x 0.



Aos dezesseis minutos, em mais uma bobeada da zaga do Flamengo, quase que o Angra Audax diminui. Léo Pereira soltou a bola no pé de Lucas Grafite, que disparou uma bomba para defesa de Hugo Souza. A boa chance se repetiria pouco depois quando o Flamengo tentou sair trocando passes entre William Arão e Léo Pereira. O zagueiro não dominou e a bola sobrou para Anderson Lessa, que dividiu com a zaga. A bola subiu e ficou com Hugo Sanches que chutou rasteiro por baixo das pernas de Hugo para diminuir o placar. Flamengo 2 x 1.

O goleiro do Angra Audax precisou trabalhar de novo aos 31 minutos, após Andreas cruzar na área para Cleiton, que cabeceou à queima-roupa para mais uma grande defesa de Max. E quando não teve chances de defender, o goleiro pôde contar com sua zaga. Gabigol deu belo passe para Pedro. O centroavante encobriu o goleiro Max, mas o zagueiro Lucas Rocha tirou em cima da linha. O goleiro ainda faria mais uma bela defesa em chute de Gabigol dentro da pequena área, mas o juiz deu impedimento do atacante. Fim de jogo Flamengo 2 x 1 Angra Audax.



Na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, também em Volta Redonda, domingo às 19h. O Angra Audax vai em busca da reabilitação contra o Boa Vista. Essa será a primeira partida da equipe em casa, no estádio Jair Carneiro de Brito, em Angra dos Reis, domingo às 15h30.















