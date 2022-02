A jovem foi apresentada na delegacia junto com as drogas e o dinheiro proveniente da venda de entorpecentes - Foto: Divulgação Polícia Civil

Publicado 11/02/2022 16:20

Angra dos Reis – A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher de 20 anos por tráfico de entorpecentes na comunidade Morro do Carmo, região central da cidade. Seguindo dados obtidos pelo Setor de Inteligência da 166ª DP, agentes da unidade foram ao local após receber informações que uma mulher estaria traficando em um bar.



Os policiais partiram em duas equipes: uma ficou próximo ao local onde a denúncia dizia que a jovem guardava as drogas e outra foi para o bar onde ela realizava as vendas. Não demorou para que a primeira equipe notasse uma jovem que pareceu esconder um saco preto no meio do mato e seguiu em direção ao bar. A segunda equipe foi avisada e os policiais partiram para a averiguação.



Enquanto os policiais conversavam com a suspeita no bar, os outros agentes foram ao local onde a jovem havia deixado a sacola plástica e encontraram 40 pinos de cocaína. Ao ser informada da descoberta das drogas, ela alegou que estava desempregada e traficando para sustentar o filho.



A jovem foi levada para a delegacia e vai responder por tráfico de entorpecentes.