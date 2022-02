O número de acidentes graves têm aumentado no trevo de Praia Brava desde a retirada da fiscalização eletrônica - Foto: Redes sociais

Angra dos Reis - Os moradores do entorno do trevo de acesso à Vila Residencial de Praia Brava estão preocupados com a retirada do radar eletrônico que existia no local. Eles já perderam a conta dos diversos acidentes que aconteceram ali após a retirada do equipamento pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O último aconteceu na noite de domingo (13) quando um carro capotou após colidir com um ônibus no local. Os Bombeiros socorreram as vítimas e as encaminharam ao hospital de Praia Brava.

Na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (15), a vereadora Titi Brasil (MDB) apresentou um requerimento pedindo informações sobre a renovação do contrato de instalação e manutenção dos redutores eletrônicos de velocidade que abrange, dentre outros pontos, o trevo de acesso à Vila Residencial de Praia Brava.



- No último final de semana vimos mais um acidente no mesmo local. Ali é próximo à curva e com pouca visibilidade. É um problema constante e preocupante. Com o radar e a velocidade baixa, o risco de acidente é quase nulo. Por isso, estou cobrando ao Dnit que renove o contrato (com a prestadora do serviço) e instale novamente o radar -, frisou a vereadora.



O gabinete da parlamentar havia solicitado informações sobre a retirada do radar do local no ano passado, por meio de requerimento, após dezenas de acidentes graves terem acontecido no trevo.

Em resposta, o representante do Dnit em Angra dos Reis confirmou que existe a necessidade de diminuição da velocidade naquele ponto da rodovia e que o pedido de reinstalação seria encaminhado à sede. Entretanto, os acidentes continuam acontecendo enquanto o equipamento não é recolocado.



Mais guarda-vidas nas praias de Angra



Ainda na sessão de hoje, Titi Brasil solicitou o aumento do efetivo de guarda-vidas nas praias de Angra dos Reis. Segundo ela, essa seria uma ação preventiva que ajudaria a salvar a vida de pessoas que visitam a cidade e não conhecem os riscos que algumas praias oferecem.



- O aumento do efetivo de guarda-vidas nas praias angrenses visa reduzir ao máximo o número de afogamentos, com objetivo de "afogamento zero”. Com o verão, esses casos aumentam, principalmente em praias que não temos a atuação desse profissional -, afirmou a vereadora.



O requerimento foi endereçado ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.