Cláudio Sírio representou o prefeito Fernando Jordão no início das sessões legislativas em 2022 - Foto: Wagner Gusmão

Cláudio Sírio representou o prefeito Fernando Jordão no início das sessões legislativas em 2022Foto: Wagner Gusmão

Publicado 15/02/2022 21:26

Angra dos Reis - O secretário de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Angra, Cláudio de Lima Sírio, o Ferreti, participou da abertura das sessões legislativas na Câmara Municipal nesta terça-feira (15), no Plenário Presidente Benedito Adelino. O secretário representou o prefeito Fernando Jordão e usou a tribuna para destacar o bom relacionamento institucional entre os poderes Executivo e Legislativo.

Ele destacou o trabalho em conjunto realizado pela prefeitura e pela câmara na formulação da reforma previdenciária do funcionalismo público municipal. Segundo ele, esse trabalho encontrou barreiras em quase todos os municípios do país, mas com uma ampla discussão e participação dos envolvidos, o projeto foi aprovado sem que houvesse divergências.

- Quando há bons projetos, as pessoas têm boa vontade, quando se acredita naquilo que se faz, tudo se torna mais fácil. Esse é um exemplo claro da excelente relação da Câmara de Vereadores com o Executivo Municipal -, afirmou o secretário.

Sírio falou ainda sobre o início de ano difícil enfrentado em 2021, quando houve queda na arrecadação da cidade devido à diminuição do índice de participação dos municípios repassado pelo Governo do Estado. De acordo com o secretário, foi necessária muita articulação política e algumas ações judiciais para que os recursos voltassem aos cofres municipais.

Com um orçamento de R$ 1,6 bilhão para este ano, o governo de Angra dos Reis está promovendo uma agenda de ações positivas para atender toda população.

-Talvez desde 1988 nós não tenhamos um orçamento tão realista para efetivar. Temos trabalhado para criar projetos que venham ao encontro dos interesses das pessoas e, como gestores, avaliamos os benefícios das ações e temos que inserir essas pessoas no processo -, afirmou o secretário, que é funcionário público do município.

Os vereadores ressaltaram a atuação do secretário na concepção do orçamento que pôs a cidade em condições de receber os investimentos que precisam ser realizados.